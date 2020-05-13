Buzdolabındaki akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ikamet eden A.Z. (38) isimli kadın, iddiaya göre evinde bulunan buzdolabındaki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.Z., olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi. A.Z. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MERSİN

Kaynak: İHA