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Buz: "Yönetimle oturup konuşacağız"

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Spor

- Buz: "Yönetimle oturup konuşacağız" Ligde 8 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor da Teknik Direktörü İrfan Buz, istifa edip etmeyeceği sorularına, "Benim düşüncelerim çok farklı, her zaman Yeni Malatyaspor'un iyi olmasını istediğim için yönetimimizle birlikte...

- Buz: "Yönetimle oturup konuşacağız"

MALATYA - Ligde 8 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor da Teknik Direktörü İrfan Buz, istifa edip etmeyeceği sorularına, "Benim düşüncelerim çok farklı, her zaman Yeni Malatyaspor'un iyi olmasını istediğim için yönetimimizle birlikte oturacağız, konuşacağız. Değerlendirmesini yapacağız" diye cevap verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'a 2-0 kaybetti. Doğu Anadolu ekibinde Teknik Direktör İrfan Buz maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok üzgünüm, istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık"

Hatayspor müsabakasını değerlendiren Buz, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Gerçekten, içeride kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık bu hafta içerisinde. Maalesef, istediklerimizi yapamadık, 2-0 mağlup olduk. Çok üzgünüm, istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Çok üzgünüm. Buradan galip gelerek milli takım arasına gidelim, oradan çıkmak istiyorduk. Maalesef olmadı, çok üzgünüz" dedi.

İstifa edip, etmeyeceği sorulması üzerine Buz, "Hakikaten baktığımızda son haftalarda skoru alamadık ama çok kötü oynamadık. Bugün kötü oynadık. Bu gün hakkettik, ona çok üzülüyorum. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz benim Malatya ile çok farklı bir bağım var. Ben hiçbir zaman Malatya'nın, Yeni Malatyaspor'un kötü olmasını istemiyorum. İlk geldiğimde çok iyi hatırlıyorum. 5 puandaydık, TFF ligindeydik. Çok daha zor şartlarda ligde kaldık. İkinci senemizde Süper Lig' e çıktık, insanları sevindirdik. Üçüncü sene, geçen sene geldiğimizde 45 puanla ligde kaldık. Hep mutluluklar yaşadık, burada insanlara mutluluklar yaşatmaya çalıştık. Tabii ki durum değerlendirilmesi yapılacaktır, yönetimimiz ile birlikte. Ben her zaman Yeni Malatyasporumuzun iyi olmasını istiyorum. Benim düşüncelerim çok farklı, her zaman Yeni Malatyaspor'un iyi olmasını istediğim için yönetimimizle birlikte oturacağız, konuşacağız. Değerlendirmesini yapacağız" dedi.

Buz: Yönetimle oturup konuşacağız

Buz: Yönetimle oturup konuşacağız

Buz: Yönetimle oturup konuşacağız

Buz:
İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Spor Haberleri
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