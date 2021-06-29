Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
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Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı

Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatay Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından "Buz Hokeyi Yıldızlar ve Minikler" sezon finali müsabakası düzenlendi.

Hatay Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından "Buz Hokeyi Yıldızlar ve Minikler" sezon finali müsabakası düzenlendi.

Antakya Buz Pateni salonunda gerçekleştirilen final müsabakasına Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Gençlik Spor ve İl Müdürü Cemil Şensöz ile sporcuların aileleri katıldı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Vali Doğan ve Milletvekili Çelik tarafından verildi.

İkinci Kademe Buz Hokeyi Antrenörü Adem Arslan, Antakya Buz Pateni Salonunun iki yıldır aktif olarak alt yapı sporcuları yetiştirdiğini belirterek, "Hedefimiz Antakya'da milli sporcu yetiştirmek. Buz hokeyi sporu diğer sporlara daha az revaçta olduğu için bu anlamda millilik daha önemli ve hızlı bir şekilde olabilir. Bizim isteğimiz sevgili Antakya halkından bize destekte bulunmaları ve çocuklarını buz patenine yazdırmaları" dedi.

Buz Hokeyi Antrenörü Mert Ezer ise, "Geçen yıl Ankara'da minikler müsabakasına katıldık. Minikler müsabakasında madalya ödülü herkese verildi. Biz de burada aynısını yaptık. Biz bu yıl çocukları Ankara'ya götüremedik. Onları şevklendirme adına burada sezon finali maçı yaptık. Katılım yüksekti. Tüm Antakya halkını buz patenine ve hokeyine davet ediyorum." diye konuşu. - HATAY

Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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