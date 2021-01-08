Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak'tan, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir'e ziyaret

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir'i ziyaret etti.

Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albayrak'ın Özdemir ile yaptığı görüşmede buz sporlarının tanıtımı ve federasyonların birlikte yürütebileceği projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er