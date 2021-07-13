Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
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Büyükşehirden sabah sporu etkinliği

Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünü geliştirmek adına vatandaşlara sabah sporu yaptırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünü geliştirmek adına vatandaşlara sabah sporu yaptırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor. Antalyalılar, Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili Beach Park'ta gerçekleştirilen sabah sporu etkinliği ile güne sporla başlıyor.

Katılımcılar grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporuna yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam edebiliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sabah Sporu Etkinliği' Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri haftada üç gün 07.00-08.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ve Beach Park Tenis Kortu yanında gerçekleştiriliyor. Sabah sporuna katılacak kişilerin mat ve lastik gibi kişisel malzemelerini yanında getirmesi gerekiyor. Sabah sporunun Antalya'nın farklı noktalarında da düzenlenmesi için çalışma yapılıyor. - ANTALYA

Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
Büyükşehirden sabah sporu etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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