Büyükşehir üreticiler için 3 kilometrelik modern sulama suyu borusu döşedi
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Büyükşehir üreticiler için 3 kilometrelik modern sulama suyu borusu döşedi

Büyükşehir üreticiler için 3 kilometrelik modern sulama suyu borusu döşedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ ilçesinin Mollaahmet Mahallesi'ndeki üreticilerin tarlalarını daha verimli ve yeterli sulaması için hayati öneme sahip 3 kilometrelik güzergaha modern sulama suyu borusu döşedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ ilçesinin Mollaahmet Mahallesi'ndeki üreticilerin tarlalarını daha verimli ve yeterli sulaması için hayati öneme sahip 3 kilometrelik güzergaha modern sulama suyu borusu döşedi.

Kırsal alanlarda üretimi artırmayı ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Babadağ ilçesinin Mollaahmet Mahallesi'ndeki üreticilerin talebi üzerine önemli bir çalışmaya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bölgede yaptığı incelemede çiftçilerin ürünlerini sulamak için yarım asır önce yapılan sulama kanallarını kullandığı, kanalların aşırı yıpranması nedeniyle de verimli ve yeterli sulama yapılamadığını belirledi. Geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar toplamda 3 kilometrelik sulama kanalı güzergahı boyunca 300 milimetre çapında modern sulama suyu borusu döşendi. Bunun yanında bölgeye 20 adet de su dinlendirme ve dağıtım rögarı yapıldı.

Çiftçi üretiyor, Büyükşehir destekliyor

Denizli'nin turizm ve sanayisinin yanında çok önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi. Üreticiler için makine, ekipman, ilaçlama, fidan gibi birçok alanda destekleri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Çiftçimizin daha fazla kazanması için desteklerimiz sürecek. İnşallah bu desteklerimizle tarımsal üretimimiz çoğalacak ve buna bağlı olarak da insanımızın mutluluğu artacak. Tek amacımız milletimize hizmet etmek" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehir üreticiler için 3 kilometrelik modern sulama suyu borusu döşedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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