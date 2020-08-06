Büyükşehir Süvari ile Protokol İmzaladı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Magnesia AVM içinde faaliyet gösteren Süvari Mağazası arasında yapılan protokol ile tüm belediye personellerinin faydalanabileceği indirime imza atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan tüm personelleri için Süvari Mağazası ile protokol imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın makamında yapılan imza töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız da yer aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya tarafından atılan imza ile Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri Magnesia AVM içinde faaliyet gösteren Süvari Mağazası'ndan tüm kampanyalara ek olarak smokin ve damatlık ürünlerinde yüzde 10; 500 TL ve üzeri diğer ürünlerin alışverişlerinde ise yüzde 15 ek indirim uygulanacak.

Kaynak: Bültenler