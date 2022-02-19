Büyükşehir Spor A.Ş.'den büyük başarı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki spor faaliyetlerini yürüten kuruluşu Spor A.Ş., bünyesindeki sporcular ile büyük bir başarıya imza atarak Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 11 madalya elde etti. Başkan Büyükkılıç, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği önem ile şehirdeki spor etkinliklerinin lokomotifi konumunda olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Antalya'daki 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyonası'na damga vurarak Kayseri'nin göğsünü kabarttı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Antalya'daki Wushu Türkiye Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Buna göre 'minik bayan 29 kg Light Sanda Elif Ceyda Yalçın 1., yıldız bayan 32 kg Light Sanda Gül Reyhan Doğaner 1., yıldız erkek 41 kg Light Sanda Muhammed Ali Yıldırım 1., yıldız bayan 45 kg Sanda Ecrin Gülay Düzgün 1., yıldız bayan 38 kg Light Sanda Aslıhan Turhan 1. ve büyükler 65 kg Light Sanda Buket Kaya 1. olarak altın madalya alırken, genç A 52 kg Light Sanda ise Şahabettin Aksu 2. gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç A 48 kg Light Sanda da Seher Ertürk 3., genç B 52 kg Light Sanda Ayşegül Koçer 3., genç A 56 kg Light Sanda Şura Nur Arı 3. ve genç A 60 kg Light Sanda Mustafa Gökhan Gürbüz de 3.'lük elde ederek bronz madalya kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç alınan bu büyük başarının ardından Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularını tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve teşekkür etti. - KAYSERİ