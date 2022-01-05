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Büyükşehir otopark kapasitesini arttırıyor

Büyükşehir otopark kapasitesini arttırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi özel ve yol üstü otoparkların yanı sıra kendi bünyesinde bulunan otoparkları arttırarak park ve trafik sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını genişletiyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi özel ve yol üstü otoparkların yanı sıra kendi bünyesinde bulunan otoparkları arttırarak park ve trafik sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını genişletiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 1240 kapasiteli otopark bulunuyor.

İki yeni otopark hizmete giriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 330 kapasiteli otopark hizmete girerken, yine yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete girmesi planlanan Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezinde 75 kapasiteli otopark hizmete sunuluyor. Ayrıca inşası devam eden Menteşe Kent Meydanın 581 kapasiteyle birlikte toplam 656 araçlık otopark daha hizmete sunulmuş olacak. Son yatırımların ardından büyükşehir bünyesinde ki otopark kapasitesi il genelinde1896'ya ulaşmış olacak.

Güvenli ve ucuz otopark hizmeti

Özellikle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde ki otopark düşük fiyatı ve hizmet kalitesiyle dikkat çekiyor. 7 gün 24 saat hizmet veren otopark bariyerleri, otopark görevlileri ve kameraları ile güvenli bir park sağlıyor. Otoparkta ayrıca 15 dakika ücretsiz, 15-30 dk. 1 TL, 30-60 dk. arası 2,5 TL, 1-2 saat arası 3 TL, 2 saatten sonra her saat için 50 kuruş, gün boyu ücreti ise 10 TL tarifeleri uygulanıyor. - MUĞLA

Büyükşehir otopark kapasitesini arttırıyor

Büyükşehir otopark kapasitesini arttırıyor

Büyükşehir otopark kapasitesini arttırıyor

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