Büyükşehir Okçusu Emircan Türkiye'nin gururu oldu
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Büyükşehir Okçusu Emircan Türkiye'nin gururu oldu

Büyükşehir Okçusu Emircan Türkiye'nin gururu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçusu Emircan Haney, Slovenya'nın Catez şehrinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti ve altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçusu Emircan Haney, Slovenya'nın Catez şehrinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti ve altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Slovenya'nın Catez kentinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası düzenlendi. 18 ülkeden 220 sporcunun katıldığı yarışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Emircan Haney, Milli takım adına yarıştı. Ülkemizi ve Muğla'mızı başarıyla temsil eden Muğla Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Emircan Haney, çeyrek finalde İtalyan rakibini148-141, yarı finalde Polonyalı rakibini 147-141, finalde takım arkadaşı Batuhan Akçaoğlu'nu 141-133 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Haney: Hedefim dünya şampiyonluğu

Muğla Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Emircan Haney "Muğla'ya ve ülkeme Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum. Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Şimdi ki hedefim Ağustos ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonluğu'nda ülkemi başarıyla temsil etmek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği ve çok güvendiği gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel örneklerinden birini Emircan Haney bizlere Avrupa Şampiyonu olarak gösterdi. Büyükşehir Belediye'mizin başarılı sporcusunu kutluyorum. Kilometrelerce uzakta ülkemizi ve Muğla'mızı gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen sporcumuzu, değerli Antrenörü Dr. Ejder Sözen'i ve tüm ekibi kutluyorum. Fikri, vicdanı, irfanı hür, Atatürk'ün yolunda zeki, çevik sporcularımız hedeflerini 12'den vurmaya, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeye devam edecek" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir Okçusu Emircan Türkiye'nin gururu oldu
Büyükşehir Okçusu Emircan Türkiye'nin gururu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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