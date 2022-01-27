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Büyükşehir Kick Boks takımından 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir Kick Boks takımından 3 madalya

Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımı 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımı 2 altın, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımı 19-27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada büyük erkekler 81 kilogramda Fatih Erma, büyük bayanlar 60 kilogramda Ayşe Kaplan altın madalyanın sahibi oldu. Hale Toka ise büyük bayanlar 50 kilogram yarışlarını bronz madalya ile tamamladı.

Gençler kategorisinde yarışan Elif Azra Bakır ve Emre Sayılı çeyrek final maçlarında rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ordu'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir Kick Boks takımından 3 madalya

Büyükşehir Kick Boks takımından 3 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Haber

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