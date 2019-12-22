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Büyükşehir'in gençleri Türkiye şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Genç Karate takımı, Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.

22.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:19
Büyükşehir'in gençleri Türkiye şampiyonu

Genç Karate takımı, Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı.


Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ümit-Genç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı. Kartepe Hergeleci İbrahim Salonu'ndaki şampiyonaya 49 ilden 387 kulüp ve 1784 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 7 sporcusuyla mücadele ettiği Genç Erkekler kategorisinde birinci turda Ümraniye Çelebi SK'yı 3-1, ikinci turda Arifiye Atılgan SK'yı 3-0, üçüncü turda Destegül SK'yı 3-1, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 3-2 ve yarı finalde Şamiloğlu Karate'yi 3-1 ile geçerek finale adını yazdırdı.


Final maçında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'u 3-0'la geçen Bursa temsilcisi Genç Erkekler Türkiye şampiyonu oldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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