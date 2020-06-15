Büyükşehir'in Aile Eğitim Merkezleri açıldı
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Büyükşehir'in Aile Eğitim Merkezleri açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyal hizmetlerini kontrollü bir şekilde hayata geçiriyor.

Büyükşehir'in Aile Eğitim Merkezleri açıldı
15.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:44

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyal hizmetlerini kontrollü bir şekilde hayata geçiriyor. Haşim İşcan, Ünsal, Çamlıbel ve Fatih Aile Eğitim Merkezlerinde vatandaşlara diyetisyen, psikolog ve hukuksal ihtiyacına ücretsiz danışmanlık hizmeti yeniden başladı. Salgın döneminde kilo sorunu yaşayan vatandaşlar en çok diyetisyen hizmetine ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşim İşcan, Ünsal, Çamlıbel ve Fatih Aile Eğitim Merkezleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden halkın sağlık, sosyal, psikolojik ve hukuksal ihtiyacına yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşlar danışmanlık hizmeti için aile eğitim merkezlerinden randevu alabiliyor. Vatandaşların merkeze girişte ateşi ölçülüyor, maskesiz girişe izin verilmiyor. Özellikle Covid 19 salgını nedeniyle evde izolasyon sürecinde fazla kilo alan vatandaşlar merkezlerde verilen diyetisyen hizmetine yoğun ilgi gösteriyor.

Karantina süreci ile birlikte evlerde hareketsiz kalıp mutfağa yönelen ve kilo alan vatandaşlar uygun bir beslenme diyeti oluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aile Eğitim Merkezlerindeki diyetisyen hizmetinden faydalanıyor. Evde geçirilen süreçte alınan kiloları sağlıklı bir şekilde vermenin mümkün olduğunu ifade eden Aile Eğitim Merkezlerinde görevli Diyetisyen Ayşe Gamze Acun, "Karantina döneminde evde kalan danışanlarımızdan fazla kilo aldıkları konusunda şikayetler aldık. Çünkü insanlar pandemiye hazır değildi. Stres duygusuyla birlikte insanlarda yeme isteği arttı. Bu da insanları daha mutlu edecek karbonhidratlara yöneltti. Karbonhidrat tüketimi insana enerji verir ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Evde daha fazla vakit geçirmeye başlayınca fiziksel aktivitelerde azalmalar oldu. Bunlar da insanların vakit tüketmek adına evde yemek yemelerine sebep oldu" diye konuştu.

Sağlıklı beslenme ile güçlü bağışıklık

Karantina günlerinin insanlara doğru beslenme ve bağışıklık sisteminin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Acun, "Hastalıklarla mücadele edebilmek için güçlü bir bağışıklık sistemi gerekmektedir. Yaşadığımız süreç bağışıklık sistemimizin ne kadar kuvvetli olması gerektiğini gösterdi. Kronik hastalıkların altında fazla kilo ve yetersiz beslenme yatar" dedi.

İnsanların doğru ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesinin öneme işaret eden Diyetisyen Ayşe Gamze Acun, "Eğer birey günlük alması gereken taze sebze ve meyveyi tüketir, dengeli ve yeterli beslenirse bağışıklığında bir sorun yaşamaz. Umutsuzluğa kapılmasınlar bu kilolar bir gecede alınmadı, bir gecede verilmeyecek. Aslında burada insanları diyeti değil doğru beslenmeyi öğretiyoruz. Her kilo alıp vermek insanlarda da yıpranmaya sebep olur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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