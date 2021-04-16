Büyükşehir GSK'de başantrenör değişikliği
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Büyükşehir GSK'de başantrenör değişikliği

Büyükşehir GSK'de başantrenör değişikliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Erkek Basketbol Takımı, bünyesine Başantrenör Hikmet Şahin Ateşdağlı'yı dahil ettiğini açıkladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Erkek Basketbol Takımı, bünyesine Başantrenör Hikmet Şahin Ateşdağlı'yı dahil ettiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde emin adımlarla ilerliyor. Başantrenör değişikliğine giden Büyükşehir GSK, Ateşdağlı ile ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen Takım, final grubu maçları için parkede mücadelesini sürdürüyor.

"Tecrübeli bir takım"

Şimdiye kadar birçok takımda antrenörlük yaptığını ifade eden Ateşdağlı, Mersin'e yabancı olmadığını belirterek, "Burada bu sene gayet güzel bir oluşum var. Ligin sonu olmasına rağmen keyifli bir organizasyon var. İnşallah daha keyifli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Takım lige çıkmak için kurulmuş, yani TBL'ye çıkmak için kurulmuş. Şanssızlıklar yaşamışlar. Ondan dolayı biraz aşağıda bitirilmiş, istenen basketbol sahaya pek yansıyamamış. Mental olarak çok kaliteli oyunculara sahip takım. Aynı zamanda tecrübe olarak da üst düzey bir takım. Bizim de işimiz bu oyuncuları harmanlamak. Eğer doğru enerjiyi yakalarsak takımla beraber bu turu geçeceğimizi, turdan sonra da turnuva sisteminde çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Takıma güveniyorum. Daha savaşan, daha mücadele eden bir takım organizasyonu bu sene için göreceğiz. Benim buraya gelmekte esas hedefim önümüzdeki seneler. Onun için seneye çok daha erken başlayıp, daha doğru bir yapılanmayla çok daha keyifli bir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Büyükşehir GSK'de başantrenör değişikliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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