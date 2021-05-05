Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs(Kovid-19) salgını döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa 1000'er TL nakdi destek verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs(Kovid-19) salgını döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa 1000'er TL nakdi destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(ESOB) arasında esnafa pandemi desteği protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre pandemi döneminde Samsun merkezde kepenk kapatmak zorunda kalan yaklaşık 5 bin esnafa Kovid-19 destek programı kapsamında 1000'er TL nakdi destek sağlanacak. Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnaf, Samsun ESOB'a başvuru yapabilecek. Oda tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda destek alacaklar belirlenecek.

"İnşallah bir yerlere merhem oluruz"

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan protokolde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri İlhan Bayram, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2 yılın içerisinde değişik birimlerde; emlak istimlak, ulaştırma, aile ve sosyal hizmetler, mali hizmetler, destek hizmetleri, kültür ve SASKİ olmak üzere toplam 44 milyon 400 bin TL katkımız oldu. Bu katkılar bazı yerlerde yardım olarak, bazı yerlerde ise aldığımız kiranın alınmaması şeklinde piyasaya aksetmiştir. Bugün geldiğimiz noktada özellikle kapanma döneminde iş yerini kapatma durumunda olan esnafın özellikle bunların çalışanlarının gerçekten mağduriyetleri var. Onlara bir dokunuşta bulunalım istedik. Bayrama bu kesim biraz daha rahat girsin istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla biz Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile bir araya geldik. Burada belli iş kolları tespit ettik. Gerçekten bunlar dükkanlarını kapatmak durumunda olanlar. Esnaf başına 1000 TL olmak üzere acil direkt katkıda bulunalım düşüncesi oldu. Bugün esnaf odamızla bu protokolü imzalıyoruz. Esnaf odamız bize bu kesimi liste olarak bildirecek, biz de 1000'er TL'yi esnafa vereceğiz. İstiyoruz ki bu bayram öncesi yetiştirebileceğimiz kadar yetiştirelim. Paraları ellerine geçsin. Alışverişlerini yapsınlar. Bazı ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Burada istiyoruz ki gerçekten aktif esnaflık yapan ama dükkanını kapatmak durumunda olan esnafa ulaşalım. Uzun süredir sıkıntıda olan esnafa destek olalım istiyoruz. İnşallah bir yerlere merhem oluruz, derdimiz budur. Şu ana kadar 44 milyon liranın üzerinde bir sosyal destek ve 20 bini bulan bir yardım paketi dağıtıldı" dedi.

"Bayram öncesi bir nebze de olsa faydası olacaktır"

Kovid-19'dan tüm esnaf ve sanatkarların çok etkilendiğini söyleyen Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Lokantacı esnafı, erkek berberleri, bayan kuaförleri, özellikle servisçi esnafı, kahveci esnafı, çay ocağı esnafı, bilardo salonları, hamam, sauna masaj salonları, halı sahalar, internet kafeler, kafe ve kafeteryalar bu esnaflar 15 aydır kapalı durumdaydı. İlk etapta belediyenin ayırdığı bütçeye göre seçilen esnafların ve esnafın yanında çalıştırdığı işçilere belediye biner lira esnaf başına vermek üzere uygun gördü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e, Genel Sekreter İlhan Bayram Bey'e ve emeği geçen bütün arkadaşlara esnaflar adına teşekkür ediyoruz. Bu işe bayrama yetiştirmek amacıyla başlanmıştı. Ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için bazı esnaflar kapalı durumda, evlerinden çıkamıyorlar. Esnaflar müracaat ettikleri takdirde bayrama kadar verilebilenleri vereceğiz. Bayramdan sonra da Haziran 15'e kadar bu paralar hesaplarına yatacak. Esnaf Odaları Birliği alt yapıyı yaptı. Esnaf IBAN numaraları ile birlikte ilk müracaatı Esnaf Odaları Birliği'ne yapacak. Yapılan müracaatlar aynı gün belediyeye takdim edilecek ve ertesi gün ise hesaplara geçmiş olacak. Bayram öncesi bir nebze de olsa faydası olacak. Türk toplumu böyle el ele veren, birbirine sahip çıkan bir toplumdur. Esnaflar adına Allah razı olsun diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı