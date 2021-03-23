Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Direktör İsmail Kartal, İstanbul'da bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladılar. Yöneticiler Yavuz Güney, Muzaffer Şahin ve Ahmet Dal'ın da hazır bulunduğu imza töreniyle Kartal Erzurumspor'un yeni teknik direktörü oldu.

İsmail Kartal'ın yardımcılığını, Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Haluk Kaplan, Cengiz Sirkan ve Kerem Güneş yapacak.

Kartal'ın Antalya'ya geçerek takımımın kampına katılacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı