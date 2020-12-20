Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursasporlu futbolculara övgü
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Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursasporlu futbolculara övgü

20.12.2020 23:52 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:57
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursasporlu futbolculara övgü

İstanbulspor-Bursaspor maçını statta takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası yeşil beyazlı futbolcuları kutlayarak, "Muhteşem geri dönüş. Harika bir maç izledik.

İstanbulspor-Bursaspor maçını statta takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası yeşil beyazlı futbolcuları kutlayarak, "Muhteşem geri dönüş. Harika bir maç izledik. Mükemmelsiniz çocuklar..." dedi.

TFF 1.Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atan ve 3-0 geride olduğu maçı 3-3'e getiren Bursasporlu futbolculara bir tebrik de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Mücadeleyi statta takip eden ve maç öncesinde, "Bursaspor sevdadır, ne engel tanır ne de mesafe... Başarılar Bursaspor'um" ifadelerini kullanan Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: "Muhteşem geri dönüş. Harika bir maç izledik. Mükemmelsiniz çocuklar..." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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