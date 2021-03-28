Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray: 105-101
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Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray: 105-101

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyükçekmece Basketbol- Galatasaray: 105-101

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet TatlıcıBÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat AlemdaroğluGALATASARAY: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson...

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SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat AlemdaroğluGALATASARAY: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 21. PERİYOT: 33-27DEVRE: 55-483. PERİYOT: 80-73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101'lik skorla mağlup etti.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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