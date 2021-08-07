Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı

Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı.

Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Macaristan'ın Falco Szombathely takımında forma giyen 29 yaşındaki uzun forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon 19 maça çıkan Bruinsma, 15,5 sayı, 5,7 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük