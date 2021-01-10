Büyükçekmece Basketbol: 98-77
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükçekmece Basketbol: 98-77

10.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:14
Büyükçekmece Basketbol: 98-77

SALON: EnkaHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Altuğ Köselerli (xx), Polat Parlak (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 13, Vasiliauskus (xxx) 19, Okben (xxx) 16, Hummer (xx) 8, Ege (xxx) 18, Wimbush (xxx) 14, Boran (x), Zack (xx) 4, Canberk (x) 3, Dorukhan (x), Serkan (x) 3BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Olaseni (xxx)...

SALON: Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Altuğ Köselerli (xx), Polat Parlak (xx)

PETKİMSPOR: Ray (xxx) 13, Vasiliauskus (xxx) 19, Okben (xxx) 16, Hummer (xx) 8, Ege (xxx) 18, Wimbush (xxx) 14, Boran (x), Zack (xx) 4, Canberk (x) 3, Dorukhan (x), Serkan (x) 3BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Olaseni (xxx) 11, Anderson (x) 3, Farrel (xxx) 23, Eldridge (x) 2, Oliver (xxx) 16, Burak (xx) 5, Ömer Utku (xx) 9, Mehmet Fırat (x) 3, Mert (x) 3, Cengizhan (x) 21'İNCİ PERİYOT: 21-17İLK YARI: 50-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-65

ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından kötü gidişe Büyükçekmece Basketbol'u evinde yenerek son verdi: 98-77. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 21-17, ilk yarısı 50-44, üçüncü periyodu ise 72-65 sonuçlandı. Dördüncü periyotta iyi savunmayla rakibine yalnız 12 sayı şansı tanıyıp 26 sayı atan Petkim, salondan galip ayrıldı. Ev sahibinde Vasilauskas 19, Ege 18 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, yeni transfer Okben Ulubay, ilk maçında ilk 5'te forma giyip 16 sayı üretti. Bu skorla 2 maçı eksik Petkimspor, 14 maçta 6 galibiyete ulaştı.


Büyükçekmece Basketbol: 98-77

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram Emre Taşdemir İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Endonezya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükçekmece Basketbol: 98-77 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 22:18:38. #1.15#
title