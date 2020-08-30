Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
Gülnar, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gülnar, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mezitli ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlandı.
Mezitli Belediyesi önünde başlayan etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen otobüs ve arabalar konvoy oluşturdu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konvoyun önünde yer alan otobüsten Mezitlilerin bayramını kutladı.
Tarhan, etkinlikte gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlamaları konvoy ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaklaşık 15 kilometre boyunca şarkı ve marşlarla ilçenin sokaklarını gezerek bayram kutlaması yapan konvoy, Mezitli Belediyesi önünde son buldu.
Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinden etkinliği takip ederek şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA