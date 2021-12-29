Büyük ikramiye ne kadar? 2022 Milli Piyango ödülü ne kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ne zaman?

Büyük ikramiye ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişine dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala "Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, bilet alan vatandaşlar amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00'te gerçekleşecek.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 540 bin lira olacak.

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