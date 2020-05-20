Büyük fuar şirketlerine, 'Fuarlarınızı Antalya'ya taşıyın' daveti Korona virüs salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, süreç sonrasında fuar sektörünün tekrar aynı çatı altında yüz yüze görüşme normaline daha da güçlenerek döneceğine...

Korona virüs salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyleyen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, süreç sonrasında fuar sektörünün tekrar aynı çatı altında yüz yüze görüşme normaline daha da güçlenerek döneceğine inandığını söyledi. Bıdı, 50 milyon avro ticaret hacmine sahip Antalya fuarlarının takvimlerinin netleşmeye başladığına dikkat çekerken, büyük fuar şirketlerini fuarlarını Antalya'ya taşımaya davet etti.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Covid-19 salgınının dünya genelinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip fuarcılık sektörünü tamamen durdurduğunu söyledi. Süreç sonrasından umutlu olduğunu belirten Bıdı, "Fuara katılanlar hem yeni teknolojileri yerinde görüyor hem de alıcı ve satıcılarla yüz yüze görüşebilip birbirlerini daha iyi tanıma olanağı, iş yerlerini ziyaret edebilme şansı yakalayabiliyor. Aynı zamanda da tatil yapıyor, kenti geziyor" dedi.

Antalya fuarlarının 50 milyon avro ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çeken Bıdı, ANFAŞ olarak salgın nedeniyle iptal edilen veya ertelenen birçok fuara rağmen, 2020 hedeflerine ulaşmak için işletme ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Bıdı, "Ülkemiz salgın ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor. Kayıplarımız için çok üzgünüz, tedavi görenlere de şifa diliyoruz. Öte yandan süreç sonrası doğacak ticari fırsatları takip ediyor ve adımlarımızı en doğru ve verimli şekilde atmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Fuarlarını fırsatlar şehri Antalya'ya taşımalı"

Alman ve Fransız ortaklı şirket tarafından işletilen Uluslararası Antalya Havalimanına 50 milyon euroluk yatırım ile yeni bir pist yapılacağını belirten Ali Bıdı, "Uluslararası Antalya Havalimanı yeni yatırımlarla daha fazla yolcu ve turist artışına yol açacak. Antalya Havalimanı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü havalimanı olacak. Bu nedenle Antalya fuarlarının önü çok açık. Türkiye'nin en büyük fuar şirketleri de Antalya'yı tercih ederek fuarlarını Antalya'ya kaydırabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni fuar takvimleri netleşmeye başladı

32. Hotel Equipment Fuarı 12-15 Ocak 2021 tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde ziyarete açılacak. Fuarın, 450 katılımcı, yurt içinde 81 il ve yurt dışında da 45'in üzerinde ülkeden 45 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmesi bekleniyor. Dönem içerisinde yeni fuarlarımızın anlaşmaları sağlandı. 12-15 Kasım 2020 Makine Expo, 03-07 Mart 2021 Komatek ve aynı tarihlerde Kirala Türkiye Vipp fuarları ilk defa ANFAŞ da gerçekleştirilecek.

Süreç nedeniyle ertelenen Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenecek olan 3. Boat Antalya ve Karavantalya Fuarları ise 04-08 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA