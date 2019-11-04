BUÜ personeli hünerlerini halı sahada gösterecek

04.11.2019 14:33

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Spor Kültür (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Personel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. 22 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış vuruşunu Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz yaptı.



BUÜ Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı'nın tertip ettiği 'Personel Halı Saha Futbol Turnuvası' Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un santra vuruşu ile başladı. Toplam 15 kişiden oluşan 22 takımın yer aldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. Görükle Merkez Kampüs içerisindeki halı saha tesislerinde düzenlenen turnuvanın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, akademisyenler, personel ve sporcular katıldı.



Törende konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, yeni dönemde yeni bir başlangıç ve hareketlenme olması açısından böyle bir turnuvanın düzenlenmesini uygun gördüklerini söyledi. Birlik ve beraberliği arttıracak, personel arası kaynaşmanın önünü açacak güzel bir faaliyet gerçekleştirmeyi ümit ettiklerinin altını çizen Kılavuz, "Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığımızın böyle bir turnuva düzenleme teklifi oldu. Olumlu olan her işe biz sıcak bakıyoruz. Yeter ki yerine getirilebilecek istekler olsun. Burada 22 takım birbiriyle yarışacak. Netice itibariyle spor olsun diye gerçekleştirilecek bir etkinlik. Maddi ve manevi anlamda kırmadan, dökmeden, kardeşlik, arkadaşlık ruhunu pekiştirecek bir şekilde neticelenmesini ümit ediyorum. Hep birlikte başlama vuruşunu yapacağız. Turnuva sonunda da inşallah birinci olacak takımın elini hep birlikte kaldıracağız. Bütün takımlara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.



Turnuva, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un açılış vuruşu ile başladı. - BURSA

Kaynak: İHA