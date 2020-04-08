BUÜ'lü akademisyenler salgın döneminde göz muayenesi için yeni bir alet geliştirdi
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Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, Sağlık

BUÜ'lü akademisyenler salgın döneminde göz muayenesi için yeni bir alet geliştirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından riskli işlemler arasında gösterilen göz muayenelerinin güvenle yapılabilmesi için "Uludağ Biyomikroskop Adaptörü" adını verdikleri yeni bir alet geliştirildi.

08.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:40
BUÜ'lü akademisyenler salgın döneminde göz muayenesi için yeni bir alet geliştirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından riskli işlemler arasında gösterilen göz muayenelerinin güvenle yapılabilmesi için "Uludağ Biyomikroskop Adaptörü" adını verdikleri yeni bir alet geliştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çok yakından yapılan ve hasta doktor arasında virüs geçişine neden olabilen göz muayeneleri için BUÜ'de görev yapan akademisyenler yeni bir çözüm yolu buldu. BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Betül Gülçimen Çakan ile bölümün son sınıf öğrencisi Volkan Mesut Küçükakarsu yeni bir alet üretti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Kıvanç, son 2-3 haftadır bu proje üzerinde çalıştıklarını ve 3 boyutlu yazıcı ile muayene mikroskobuna oturabilen bir araç geliştirip bunun üzerine her türlü akıllı telefonun yerleşmesini sağladıklarını ifade etti.

Böylece görüntüleri cep telefonu ekranına yansıttıklarını ve bu çözüm sayesinde muayene mesafesinin artırıldığını aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda riskli hastalarda görüntüyü kaydetme veya videoya alma imkanı sağlayıp görüntünün başka bir odada ayrıntılı incelenmesi imkanı da vermesi sağlandı. Telefon aplikasyonu ve bilgisayar programı yapan ABD menşeli bir şirket ile görüştüm, programlarını bize 3 aylığına ücretsiz açtı. Böylece de telefon ekranında gördüğümüz görüntünün aynısını kablosuz bir şekilde bilgisayar ekranında görme şansımız oldu. Bu hem sosyal mesafeyi sağlamamızı hem de birden çok hekimin bakması gereken hastalarda tek seferde tüm hekimlerin görüntüyü görerek muayene zamanını kısaltmamızı sağladı."

Kıvanç, geliştirdikleri araca "Uludağ Biyomikroskop Adaptörü" adı verdiklerini ve dünyada göz hekimlerinin böyle bir sistemi uyguladığına rastlamadıklarını belirterek, "Çok maliyetli, binlerce liralık kablolu sistemler var ancak bizim sistemimiz 5-6 liraya mal oldu hem de daha az karbon ayak izi ile. Bu sayede Türkiye'nin her köşesindeki hekimlerimizin kullanabileceği bir sistem geliştirilmiş oldu. Şu andaki hali ile katarakt muayenesinde, kornea, iris yani gözün ön kısmının muayenesinde ve göz kapaklarının, gözyaşı kanallarının muayenesinde kullanılabilecek bir sistem geliştirmiş olduk ancak henüz göz dibi dediğimiz retina muayenesinde kullanılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulanan sistemin ulusal ve uluslararası patent başvurularının Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapıldığına işaret eden Kıvanç, salgın nedeniyle aletin kullanımını tüm Türk ve dünyadaki diğer göz hekimlerine açmak istediklerini vurguladı. Kıvanç, şu aşamada 1 kişinin dahi enfekte olmasını engellemenin kendilerini için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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