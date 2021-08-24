Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, kendisini duygulandıran bir durumu sosyal emdya hesabından paylaştı. Pidecide yediği yemekten sonra gelen hesapta, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazısı ile karşılaşan Sürmeneli, "Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.