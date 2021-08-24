Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin
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Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

Haberler.com - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, kendisini duygulandıran bir durumu sosyal emdya hesabından paylaştı. Pidecide yediği yemekten sonra gelen hesapta, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" yazısı ile karşılaşan Sürmeneli, "Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar boks finalinde Çinli rakibi Hong Yu'yu yenerek altın madalya kazanan şampiyon Busenaz Sürmeneli, kendisine yapılan bir jestle duygu dolu anlar yaşadı.

"TOKYO'DAKİ SON YUMRUKLA HESABINI ÖDEDİN"

Gittiği pidecide yemekten sonra hesabı isteyen Sürmeneli, fişin üzerinde "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazısını gördü.

Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin

"NE MUTLU BANA"

Bu jestle birlikte duygulanan genç sporcu, "Ne mutlu bana" notuyla fişi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bu hoş sürpriz kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin
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Busenaz Sürmeneli'ye pideciden jest: Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin - Haberler Spor
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