SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim"Çok mutlu ve gururluyum"Milli sporcunun annesi Duygu Çakıroğlu: Daha da iyi zamanları olacakOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK / - Olimpiyat 2'ncisi Buse Naz Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı.

Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

"Çok mutlu ve gururluyum"

Milli sporcunun annesi Duygu Çakıroğlu: Daha da iyi zamanları olacak

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ - Olimpiyat 2'ncisi Buse Naz Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı. Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim" dedi.

Buse Naz'ın annesi Duygu Çakıroğlu ise "Çok mutlu ve gururluyum. Öncelikle sağlıklı şekilde Buse Naz'ı gördüğüm için içim ferahladı. Çok güzel yürüttüler ve istedikleri gibi de neticelendi. Daha da iyi zamanları olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda boks 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu, annesi Duygu Çakıroğlu ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yakaladığı başarı için duyduğu mutluluğu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Öncelikle böyle bir başarıyla ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Bizim ilk olimpiyatımızdı. Tokyo'ya giderken final oynamayı çok istiyorduk. Nitekim de bu gerçekleşti. Tabii ki madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim. Bu sefer gümüş oldu ama üzülmüyoruz. Bu Türk tarihine geçmiş bir başarı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Bazen böyle ufak şeyler daha büyük başarılara yol açar, bunu düşünüyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve tekrardan olimpiyatlar var. Buralarda altın madalya almak istiyoruz. Çalışmalarımı buna göre gerçekleştireceğim. Çok gururluyum. Kadın takımı olarak çok büyük bir başarı elde ettik. Herkese gereken cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

DUYGU ÇAKIROĞLU: DAHA DA İYİ ZAMANLARI OLACAK

Milli sporcunun annesi Duygu Çakıroğlu ise mutlu ve gururlu dile getirerek, "Öncelikle sağlıklı şekilde Buse Naz'ı gördüğüm için içim ferahladı. Bugüne kadar yaşadığı süreç çok zorluydu. Bunun en yakın şahidiyim. Çok güzel yürüttüler ve istedikleri gibi de neticelendi. Daha da iyi zamanları olacak inşallah" şeklinde konuştu.

SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TSK, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Eda Erdem Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Buse Naz Çakıroğlu: Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:49:05. #1.16#

title