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Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek

Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu.

21.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:28
Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek

Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu. Kaptan , kampanyaya katıldıklarını adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu.


Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor futbolcuları olarak 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 516 forma ile bizde varız. Yeniden Zirveye sezonunda ait olduğumuz lige hep birlikte döneceğiz açıklamasına yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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