Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti

Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni Başkanı Hayrettin Gülgüler, yeşil-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Mustafa Er, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Bursaspor'un yeni Başkanı Hayrettin Gülgüler, yeşil-beyazlı yönetim ve Teknik Direktör Mustafa Er, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da önemli ziyaretler devam ediyor. Yeni Başkan Hayrettin Gülgüler ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette, Teknik Direktör Mustafa Er de hazır bulundu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.Ziyarete Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin Mustafaoğlu ve Tamer İşler ile Teknik Direktörümüz Mustafa Er katıldı. Ziyaret sonrası Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Alinur Aktaş'a plaket ve isminin yazılı olduğu Bursaspor Forması hediye etti." - BURSA

Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İbrahim Reisi Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:21:36. #1.15#

title