Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yavuz görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yavuz görevinden istifa etti

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yavuz görevinden istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat yönetimin dikkat çeken ismi Coşkun Yavuz istifa etti.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat yönetimin dikkat çeken ismi Coşkun Yavuz istifa etti. 5 Haziran'da yapılacak olan kongrede de Kamat'ın listesinde yer alan Yavuz, "Olağan Genel Kurul öncesi Erkan Kamat'ın yönetim kurulu listesinden şehrimizin ve şehrimizin dinamiklerinin duyduğu güvensizlikten dolayı istifa ediyorum" açıklaması yaptı.

Bursaspor'da dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Yeşil-beyazlı yönetimin etkili isimleri arasında yer alan Coşkun Yavuz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yavuz ayrıca 5 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da da Erkan Kamat'ın listesinde yer alıyordu. Coşkun Yavuz'un yaptığı açıklama şu şekilde: "2020-2021 sezonu boyunca büyük bir onur ve gururla kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde, büyük fedakarlıklarla yürütmüş olduğum Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğimden ve 5 Haziran'da yapılacak olan olağan genel kurul öncesi Erkan Kamat'ın yönetim kurulu listesinden şehrimizin ve şehrimizin dinamiklerinin duyduğu güvensizlikten dolayı istifa ediyorum. Göreve geldiğimizde mazbatası teslim edilemeyen, elinde istifasıyla bekleyen hukuk departmanı ve muhasebe birimi lağvedilmiş koskoca bir şehrin sessiz kaldığı bir kulüpte yöneticilik almaktan dolayı onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu süreçte yanımızda olan Bursaspor'a gönül vermiş tüm Bursaspor sevdalılarına saygılarımı sunuyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Deniz Seki Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yavuz görevinden istifa etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 09:40:15. #1.15#

title