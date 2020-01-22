: Bursaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi - BURSA

22.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:52

Bursaspor Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk ve Kerem Can Akyüz ile sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, futbolcuların yanı sıra Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve taraftarlar da katıldı.

Mestan, törende yaptığı konuşmada, bu sene zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Bugün imza attırdıkları futbolculara Bursaspor'a geldikleri için teşekkür eden Mestan, şöyle konuştu:

"İnşallah hak ettiğimiz yere hep birlikte geleceğiz, biz hepimiz bir arada olduğumuzda neleri gördük. İstemediğimiz bir ligdeyiz, kendimizi burada misafir olarak düşünüyoruz. Yeni transferlerimiz bize güç katacak. Transferler konusunda yardım eden şehir dinamiklerimize teşekkür ediyorum. Yeni sloganımız 'Yeniden Büyük Bursaspor' diyerek yola çıktık. Kampanyamız devam ediyor, istediğimiz yere geleceğimize inanıyorum. Kampanyaya destek verenlere özellikle teşekkür etmemiz gerekiyor, insanların motivasyonunu bozmamamız lazım, bizlere görev düşüyor. Futbolcularımızı Akhisarspor maçına yetiştiriyoruz."

Serdar Özkan: "Beklentileri karşılayacağım"

Sağ kanat oyuncusu Serdar Özkan, daha önce iki kez Bursaspor ile transfer görüşmesi yaptığını, transferin ise bugüne kısmet olduğunu aktardı.

"Buraya gelirken hiçbir şey düşünmedim." diyen Serdar Özkan, "Transfer sürecinde Mesut Mestan, İbrahim Üzülmez, Selçuk Erdoğan beni çok istediklerini söyledi ve bunu hissettirdiler. Yakın çevremden, 'Neden bir alt lige gidiyorsun?' diye tepkiler aldım. Aslında Bursaspor'a gelirken, hiçbir zaman Bursaspor'u alt ligde görmedim çünkü daha önce birçok kez buraya maç için geldim, gerçekten çok büyük bir camia görünüyor ama içeri girince çok daha büyük bir camia olduğunu anladım. Birkaç kez dışarı çıktım, insanlar da bana çok güvendiklerini hissettirdi. Ben de inşallah bu beklentileri karşılayacağım." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl: "Bursaspor'a en iyi şekilde hizmet edeceğim"

Orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ise Bursaspor gibi özel ve büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bursaspor taraftarının büyüklüğünü ve coşkusunu yaşamak için sabırsızlandığını kaydeden Tayfur Bingöl, "Buraya gelmeden önce yoğun bir transfer mesaisi harcandı. 5-6 Süper Lig ekibiyle görüşme halindeydim, Bursaspor'dan teklif geldi. Kalbim Bursaspor'a sıcak baktığı için Bursaspor'u tercih ettim. Bursaspor'a en iyi şekilde hizmet edeceğim." diye konuştu.

Kaleci Emrullah Şalk da 1,5 yıllık mukaveleyi feshedip geldiğini vurgulayarak, kulübün geleceği adına bunu dava olarak görerek çalışıp, bu tesiste güzel bir kutlama yapacaklarını söyledi.

Son olarak söz alan defans oyuncusu Kerem Can Akyüz, taraftarlara karşılama ve destekleri için teşekkür ederek, takımı layık olduğu yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni transferler, kulüp başkanı Mesut Mestan ile fotoğraf verdikten sonra sözleşmeleri imzaladı.

Kaynak: AA

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