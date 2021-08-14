Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
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Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi

Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, kadrosuna kattığı 11 ismin 10'u için imza töreni düzenledi.

Bursaspor Kulübü, kadrosuna kattığı 11 ismin 10'u için imza töreni düzenledi. Yeşil-beyazlı takımdaki sürpriz isim ise eski futbolcusu Cristobal Jorquera oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kadroya yeni dahil edilen transferler için imza töreni düzenlendi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona yeşil-beyazlı takımın anlaşmaya vardığı 11 isimden 10'unun yanı sıra Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, 2. Başkan Emin Adanur ve Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler katıldı. 6'sı yabancı, 5'i yerli 11 isimle el sıkışan Bursaspor'da, sözleşme detayları da belli oldu. Bursa ekibi, Massimo Bruno ve Tim Matavz ile 2 senelik ve 1 sene uzatma opsiyonuyla, Reagy Ofosu, Namiq Alasgarov, Erhan Erentürk, Ozan Sol ve Ufuk Budak'la 2+1, Luka Capan ve Hasan Ayaroğlu 2, Jorquera'yla 1 ve İsmail Yüksek'le de 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

"Yarın çok güzel bir atmosferde görüşmek üzere"

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Uzun ve yorucu bir süreçten geçtik. Bursaspor olarak ailemize 10 üye daha kattık. Bursaspor güçlü bir takımdı. Bugünden sonra çok daha güçlü olacak. Süper Lig hedefimize çok kısa sürede kavuşacağız ve bunu Bursaspor camiasına göstereceğiz. Bundan sonra camia için en hayırlısı olacak. Yarın bismillah diyerek ilk maçımıza başlayacağız. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Yarın çok güzel bir atmosferde görüşmek üzere" dedi.

Fernandao ve Volkan Şen'le ilgili açıklama geldi

Emin Adanur ayrıca, "Yeni transferler yarın kadroda olacaklar. Namiq haftaya sarkabilir. Fernandao ile ilgili girişimde bulunduk, düşündük. Ama bizle yer alacak pozisyonda değil. Mahkemeden gelen bir eksisi var. Ondan sonra da vazgeçtik. Volkan Şen'i sevenler var. Sağolsunlar gündeme getiriyorlar. Ancak bir tasarrufumuz yok" dedi. Adanur, transfere harcanan para ile ilgili ise, "Belirlediğimiz rakamın henüz yüzde 60'ını harcadık. 2.7-3 milyon Euro arasında bir harcama yaptık. Bir oyuncuyu bonservisli sattık, 9 oyuncu bonservisiyle aldık. Takıma bir fayda da sağladık. 1-2 takviye daha yapıp, devre arasında da aynı şekilde gerekli takviyeler olursa yıllık 5 milyon Euro gibi bir bütçe harcayabiliriz. Ciddi bir bütçemiz var" açıklamasını yaptı. - BURSA

Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi
Bursaspor yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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