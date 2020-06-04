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Bursaspor'un yerli kaleci geleneği

Bursaspor'un son 6 yılındaki kalecilerinin tamamı yerli isimlerden oluştu.

Bursaspor'un yerli kaleci geleneği
04.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:41

Bursaspor'un son 6 yılındaki kalecilerinin tamamı yerli isimlerden oluştu. Gelenek haline gelen eldivenlerin önemli bir kısmı da altyapıdan yetişti.

Türk futbolunda altyapıya verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor Kulübü, aynı zamanda yerli kaleci geleneğine sahip. Uzun yıllardan beridir kulüp transfer politikasında kaleci tercihlerini yerlilerden yana kullanırken, aynı zamanda Bursa temsilcisinin kalesine geçen eldivenlerin büyük bir kısmı da altyapıdan yetiştirdiği isimlerden oluşuyor. Bu noktada Süper Lig ve TFF 1'inci Lig klasmanındaki ekipler arasında bu geleneği sürdüren nadir kulüplerden olan Bursaspor, önümüzdeki yıllarda da bu çizgisini sürdürecek.GELENEK SÜRÜYORBursaspor'un, 2013/14 sezonunda kaleyi koruyan Sebastian Frey'in ardından, sonraki 6 yıllık dönemde Bursa temsilcisinin eldivenlerinin tamamı yerli oyunculardan oluştu. Ertesi sezondan itibaren, o zaman 4 yıldır kulüpte bulunan Harun Tekin kaleyi devralırken; altyapıdan yetişen Okan Kocuk da süre şansı bulmaya başladı. Bu andan itibaren de son 6 yıllık dilimde Bursaspor'da süre alan 7 eldivenin de yerli oluşu dikkat çekti.ALTYAPIDAN YETİŞİYORBursaspor'un altyapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer performanslarını geliştirerek A Takım'da da forma şansı bulurken; diğer eldivenler Harun Tekin, Onurcan Piri, Mert Günok ve Çağlar Şahin Akbaba oldu. Bursa temsilcisi, bu sezon da devre arasında yaptığı kaleci transferinde bir diğer yerli isim Emrullah Şalk'ı tercih ederken; 32 yaşındaki eldiven henüz süre alamadı. Bu isimlerin dışında altyaş gruplarından gelen ve altyapıdan yetişen birçok eldiven de A Takım ile antrenmanlara çıktı.

Kaynak: DHA

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