Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul ikinci toplantısı bugün yapıldı. Saat 17.00'da başlayan kongrede tek aday olan Erkan Kamat açık oylama sonucunda Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Bursaspor Kulübü'nün, olağanüstü seçimli genel kurul ikinci toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Saat 17.00'de başlayan genel kurul çoğunluk aranmadan yapıldı. Yeşil Beyazlılar'da 23 Ağustos'ta yapılan ilk kongreye 703 üyenin katılması nedeniyle genel kurul bugüne ertelenmişti.

Bugün yapılan kongreye oy kullanma hakkında sahip 4 bin 130 üyenin 593'ü katıldı. Genel kurulda yapılan açık oylama sonucu Erkan Kamat Bursaspor'un yeni başkanı oldu.

Kamat, oy birliğiyle 1 yıllığına Bursaspor Başkanı oldu. Denetleme Kurulu da oy çokluğuyla seçilirken, yeni yönetimin mazbata töreni ise yarın saat 15.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat, kongrede yaptığı konuşmada, "Sorunları çözerek, inşallah Süper Lig'e çıkacağız. Camia olarak biz bize yeteriz" dedi.