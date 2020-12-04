Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu

04.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:47
Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bursaspor'un 18 yaşındaki yetenekli golcüsü Ali Akman, Olimpik Marsilya'nın transfer listesinin ilk sırasında yer aldı. Ancak Fransız ekibinin Ali Akman transferindeki en önemli rakibi, futbolun yükselen değeri olan Red Bull Grubu'nun takımları oldu.

Olimpik Marsilya, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine forvet arayışlarına başladı.

Le 10 Sport'ta yer alan habere göre; Andre Villas-Boas, elindeki tek forvet olan Dario Benedetto'nun formsuzluğu nedeniyle 8 milyon euro'ya transfer ettikleri Brezilyalı sol açık Luis Henrique'yi zaman zaman forvet olarak kullandı. Ancak, asıl mevkii forvet olmayan Henrique, gösterdiği performansla soru işaretlerini artırdı.

VILLAS-BOAS: BANA 9 NUMARA LAZIM

Andre Villas-Boas, bu konu üzerine, "Yedek kulübemizde gerçek bir 9 numara yok. Bize en azından 1-2 tane daha gerçek 9 numara lazım. Luis Henrique'yi mecburiyetten oynatıyorum ama kendi mevkisi olmadığı için performans göstermekte zorlanıyor. Sezon başında bu sorunu çözemeyerek hata yaptık. Ancak, ocak ayında kesinlikle çözmeliyiz." dedi.

MARSİLYA'DA LİSTE BAŞI: ALİ AKMAN

Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria, bu gelişmeler üzerine Avrupa'nın dört bir yanında forvet aramaya başladı. Finansal Fair Play nedeniyle eli kolu bağlı olan Fransız kulübü, maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek isimleri araştırmaya başladı. Longoria'nın listesinin ilk sırasında ise Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman yer aldı.

Ali Akman için scoutlarından detaylı bir rapor alan Longoria, transfer çalışmalarına başladı. Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da Marsilya, 'makul' bir bonservis bedeliyle bu transferi ocak ayında bitirme kararı aldı.

EN ZORLU RAKİP RED BULL GRUBU

Haberin detayında ise Marsilya'nın bu transferde yalnız olmadığı ve işinin de bir hayli zor olduğu bilgisi verildi. 18 yaşındaki Türk golcüyle Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Hollanda'dan PSV'nin ilgilendiği vurgulanırken asıl zorlu rakibin Red Bull grubu olduğu vurgulandı. Red Bull'un Ali Akman'ı transfer ederek önce Salzburg'ta ve ardından Leipzig'te oynatmak istediğinin altı çizildi.

MİLLİ FORMAYLA 40 MAÇTA20 GOL

İnegölspor altyapısından yetişen ve 2015 yılında Bursaspor'a geçen Ali Akman, bu sezon çıktığı 11 lig maçında 7 gol atıp 3 asist yaptı. Ali Akman, milli takımın alt yaş gruplarında çıktığı 40 maçta ise 20 gol attı.

(Sporx)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kenan Işık Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu - Marsilya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:46:58. #1.14#
title