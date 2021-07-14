Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
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Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı takımda, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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