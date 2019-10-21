Bursaspor ligin en hırçın takımlarından

21.10.2019 11:18

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, geride kalan maçlarda hırçın görüntüsüyle dikkat çekti. 3 maçta eksik kalan Bursa temscilsi, geçtiğimiz sezonun genelinde ise yalnızca bir kırmızı kart görmüştü.

Son oynanan Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmasında toplamda 10 sarı kart ve bir kırmızı kart çıktı. Böylelikle mücadele, ligin en hırçın karşılaşmalarından biri olurken; yeşil beyazlılarda 6 oyuncu sarı kart gördü. Bu oyunculardan takım kaptanları Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı ile Iasmin Latovlevici, kart sınırına ulaştı. Haftasonu İstanbulspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor'da bu 3 oyuncu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak olan Balıkesirspor karşısında cezalı duruma düşecek.

8'inci haftası tamamlanan ligde Bursaspor, 3 maçı da eksik tamamladı. Fatih Karagümrük karşısında Ozan İsmail Koç, Adana Demirspor karşısında Burak Altıparmak ve son olarak Cesar Grup Ümraniyespor karşısında Mamadou Diarra, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bursasporlu oyuncular, bu sezon ligde ise toplamda 22 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. Bursa temsilcisi, bu istatistikle ligin en hırçın takımları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de mücadele veren Bursaspor, sezonun genelini yalnızca bir kırmızı kartla tamamlamıştı. Söz konusu kart da ligin son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor deplasmanında çıktı.

Kaynak: DHA

- Bursa