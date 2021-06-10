Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler'le yeniden anlaştı
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Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler'le yeniden anlaştı

Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler'le yeniden anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un yeni yönetimi, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı kulüpte Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu olan Hakan Cenkçiler'le yeniden anlaşmaya vardı.

Bursaspor'un yeni yönetimi, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı kulüpte Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu olan Hakan Cenkçiler'le yeniden anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni yönetimin gelmesinin ardından birçok farklı alanda anlaşmalar sağlanıyor. Bu kez de geçtiğimiz sezon Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu olan Hakan Cenkçiler'le aynı görev için el sıkışıldı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Geçtiğimiz sezon da Gençlik Geliştirme Program Sorumluluğu görevini üstlenen Hakan Cenkçiler ile yeniden anlaşma sağlanmıştır. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine Emin Adanur, Hayrettin Gülgüler ile Altyapı Sorumlumuz Semih Hüroğlu ve Gençlik Geliştirme Kurulu Üyesi Serhat Arı katıldı. Gençlik Geliştirme Program Sorumlumuz Hakan Cenkçiler'e görevinde başarılar diliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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