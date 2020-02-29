Bursaspor, kritik maça hazır

29.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:25

Yeşil-beyazlılar, yarın oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın saat 14.00'te deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yapılan idmanla bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından pas pres oyunu oynayan futbolcular, son bölümde ise taktik çalıştı. - BURSA

Kaynak: İHA