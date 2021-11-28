Bursaspor-Kırşehir Belediyespor maçının biletleri satışa çıktı - Haberler Spor
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Bursaspor-Kırşehir Belediyespor maçının biletleri satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı.

Bursaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü oynayacağı Kırşehir Belediyespor maçı biletleri satışa çıktı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Kasım Salı saat 15: 00'da Bitci Timsah Parkta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kırşehir Belediyespor biletleri bugün saat 11: 00 itibariyle satışa çıktı. Bilet fiyatlarımız şu şekildedir; 1963 Tribünü: 500 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, VIP Tribün: 350 TL, Maraton Üst Tribün: 30 TL, Maraton Alt Tribün: 50 TL, Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 15 TL, Tofaş Tribünü: 15 TL" - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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