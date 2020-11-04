Bursaspor Karşıyaka maç sonucu! Bursaspor Karşıyaka maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk etti. Maçta heyecanlı dakikalar yaşanırken, sarı kart gören isimler de oldu. Peki, Bursaspor Karşıyaka maçı kaç kaç bitti, Bursaspor'un gollerini kim attı? Karşıyaka'nın gollerini kim attı?