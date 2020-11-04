Bursaspor Karşıyaka maç sonucu! Bursaspor Karşıyaka maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk etti. Maçta heyecanlı dakikalar yaşanırken, sarı kart gören isimler de oldu. Peki, Bursaspor Karşıyaka maçı kaç kaç bitti, Bursaspor'un gollerini kim attı? Karşıyaka'nın gollerini kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'la 10 yıl aradan sonra karşılaştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başladı. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacaktı.
Ligde altyapı patentli oyuncularla sahaya çıkan iki takımın da kupada gençleri sahaya sürmesi beklenmişti. Yıllarca aynı liglerde büyük rekabet içinde olup ardından yolları ayrılan iki takım son olarak 2010-2011 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaştı. İzmir'de 21 Aralık 2010'da oynan kupa maçını Bursaspor 2-0 kazandı.
BURSASPOR KARŞIYAKA MAÇ SONUCU
Bursaspor Karşıyaka maç sonucu:
Dakika 80 1 - 0
BURSASPOR KARŞIYAKA MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçın ikinci yarısı devam ederken Bursasporlu İsmail Can Çavuşluk 48. dakikada topu kaleyle buluşturan isim oldu.