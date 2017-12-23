Bursaspor, Evinde Gençlerbirliği'ni Geçemedi: 1-1

Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtaki ilk atak ev sahibi ekipten geldi. 10. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun vuruşunda top kaleci Harun Tekin'de kaldı. 16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.

HOPF GOLÜ ÖNLEDİ

20. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak toğun kaleye girmesini önledi. 35. dakikada Bursaspor atağında Ekong'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı. 45+2. dakikada Batalla'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.

GENÇERBİRLİĞİ SKULETIC'İN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ, CEVAP TİTİ'DEN GELDİ

Gençlerbirliği 52. dakikada Petar Skuletic'in golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bursaspor Titi ile beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Pablo Batalla'nın pasıyla buluşan Joshua John rakibi Uğur Çiftçi'yi geçtikten sonra yerden sert bir şekilde topu çevirdi. Altı pas üzerinde Cristian Titi topa gelişine vurdu. Top önce yakın direğe ardından arka paralel gitti ve diğer direğe çarparak filelerle buluştu. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ligde oynadığı son iki maçı kaybeden Bursaspor, sahasında aldığı beraberlikle ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Gençlerbirliği ise 14 puanda tamamladı.