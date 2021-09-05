Bursaspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
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Bursaspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı

Bursaspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, 9 sene önce hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 9 sene önce hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için mesaj yayımladı.

Türk futbolunun acı kayıpları arasında yer alan Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatının üstünden tam 9 yıl geçti. Bursa doğumlu olan futbolcu için Bursaspor Kulübü de mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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