Bursaspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı
Bursaspor Kulübü, 9 sene önce hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için mesaj yayımladı.
Bursaspor Kulübü, 9 sene önce hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu için mesaj yayımladı.
Türk futbolunun acı kayıpları arasında yer alan Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatının üstünden tam 9 yıl geçti. Bursa doğumlu olan futbolcu için Bursaspor Kulübü de mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı