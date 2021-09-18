Bursaspor deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Vefa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Vefa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak. Tuzlaspor bugüne kadar 4 maçta 10 puan toplarken, Bursaspor 5 maçta hanesine 4 puan yazdırabildi. Yeşil-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Emirhan Aydoğan ile birlikte sakatlıkları devam eden Cristobal Jorquera, Ramazan Keskin ve İsmail Çokçalış forma giyemeyecek. - BURSA

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