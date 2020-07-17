Bursaspor'dan potaya yeni transfer Yeşil-beyazlılar, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlılar, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.

2020-21 sezonunda iki kulvarda birden mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu A Milli Takım'la dünya ikinciliği yaşamış milli oyuncu Oğuz Savaş ile güçlendirdi. 33 yaşındaki başarılı pivot, Euroleague'de toplam 1196 sayı attı.

2004 yılından itibaren Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Oğuz Savaş, 202 kez Euroleague'de parkeye çıkarken bir kez Final-Four oynama başarısı gösterdi. 2010 yılında dünya ikincisi olan Savaş, 2013 yılında Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda A Milli Takım'la şampiyonluk yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA