Bursaspor'dan 'Hatıran Yeter Kombine Kartı' kampanyası

Bursaspor Kulübü'nün, 'Hatıran Yeter Kombine Kartı' kampanyası, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kent protokolünün katılımıyla duyuruldu. Kartların bedeli 100 TL olarak belirlenirken; lansmanda kulübün hedefleri doğrultusunda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen lansmana Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Bursaspor A Takım teknik heyeti ve oyuncular katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2 senedir kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, Bursaspor'a destek olmanın zamanının geldiğini belirtti. Vali Canbolat, "Gençlerimiz kahramanlık ortaya koyuyor, yeniden başarıyı yakalamak için bütün gayreti sarf ediyorlar. Bu dar ve zor zamanda bütün Bursasporlu hemşehrilerimizin Bursaspor'a katkı sunmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki bu gençler bizi istediğimiz noktaya taşıyacaklar. Bu zor zamanda bir seferberlik, birlik beraberlik ortaya koymamız gerekir. Bu kampanyanın Bursaspor'a hayırlar getirmesini arzu ediyorum" dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise son olarak kazanılan Akhisarspor mücadelesi için teknik heyeti ve oyuncuları kutladı. Play-Off hattı ile aralarında yalnızca 7 puan fark bulunduğunu, kalan 10 haftalık süreçte de bu farkın kapanabileceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bursaspor geçmişte çok büyük başarılara imza atmış bir kulüp, yine başarıya imza atılacak inşallah. Bu zor süreçte konuşma değil icraat zamanı. Bursaspor'un Süper Lig'de olmasını çok arzu ediyoruz. Ne için bu hale geldik, şu başkan döneminde böyle mi oldu, şu yönetici böyle mi yaptı demenin zamanı değil, bana göre el birliği ile hedefe kitlenmenin zamanı. Bu organizasyon bana göre şöyle anlamlı; bir kart bedelinin 100 TL olması, bu süreçte herkesin katkısının olabileceğinin, bu çorbada herkesin tuzunun olabileceği bir konu. Dolayısıyla rakamlar ortaya çıkacak ve bu noktadaki samimiyetimizi bir kez daha test olacağız. Stadın kapasitesi 40 bin civarında, Bursa şehri olarak 3 milyon 101 bin nüfuslu şehir olarak, rahat rahat yapabileceğimiz hatta katlayabileceğimiz bir konu. Bu noktada katılım gösteren herkesin bu işe değer, bereket katacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.Bursaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu söyleyen başkan Aktaş, kampanyaya 5 bin 16 kart ile destek vereceklerini açıkladı.BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa iş dünyasının her zaman Bursaspor'un yanında olduğunu ifade etti. Bursa kenti için Bursaspor'un çok önemli bir değerinin bulunduğunun altını çizen BTSO Başkanı Burkay, "Biz, Bursa'nın tüm dinamikleri Bursaspor'a her zaman elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Ekonomik şartlar ne olursa olsun Bursaspor'un yanında olmaya gayret ettik. Bu kampanyayı da önemsiyorum. Hatıra kombinesi, inşallah Bursaspor'a gönül vermiş, tüm Bursalılar bu kampanyayı destekleyecek ve takımımız yeniden arzu ettiğimiz günlere gelecek. Genç kardeşlerimiz çok zorlu bir süreç geçiyor. Her şeye rağmen geçen haftaki performansları, bu sene yeni bir başarı hikayesinin en önemli sinyallerini verdi. Bazı dönemlerde para kazanırsınız, bazı dönemlerde tarih yazarsınız. Bu gençlerimizin ellerinde çok ciddi potansiyel var, Bursa kentine ve Bursaspor'a altın harflerle yazılacak tarihi oluşturma şansları var. Sahaya çıktıklarında bu inançla oynadıklarını görüyoruz" diyerek, kampanyaya Bursaspor'un kuruluş tarihi olan 1963 adet kart ile destek vereceklerini açıkladı.1000 adet kart ile destek vereceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de "Bursaspor, Bursamızın markası. Biz bu markayı yerel yöneticiler olarak yaşatmak ve güçlendirmek zorundayız. Her zaman yanında olduğumuz Bursasporumuzun yanında olmak için bizler de gayret edeceğiz. Nilüfer Belediyesi olarak, 1000 adet kombine hatıra kartıyla beraber destek olacağız. Taraftarlarımızla beraber çoğaltacağımızı söz veriyoruz" şeklinde konuştu.Yine 1000 adet kart ile kampanyaya destek olacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise "Bursaspor'a destek vermek, yerel yönetimlerin gösterdiği önemli bir çaba ve gayret. Bu çaba ve gayrete tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum, her bir Bursaspor sevdalısını bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler de "Biz bize yeteriz sloganı, bugün için çok manidar, çok yerli yerinde. Osmangazi Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de büyük Bursasporumuzun yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.Takımı Türkiye'nin konuştuğunu belirten Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ise destekleri için herkese şükranlarını sundu. Başkan Kamat, "Kadromuzu tüm Türkiye konuşuyor, heyecanla maçlarını bekliyor. Süper Lig kulüpleri dahil, reyting rekorları kıran 4'üncü takımız. Bizim için çok büyük bir mutluluktur. Ciddi anlamda sıkıntılarla uğraşıyoruz, bu sıkıntılar içinde de belli bir noktalara geldik. Üzerimize düşen bu sorumlulukta her şeyi yerine getirdik, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. İki kişinin çok önemli desteklerinin Bursa'da bilinmesini rica ediyorum; Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay. Ne zaman aradıysam karşılığında hep destek oldular. Bu maaş konusunda, prim konusunda, eksi 3 puan yediğimiz cezayı kaldırmak için de hep yanımızda oldular, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bursaspor Kulübü'nün çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Bursaspor Başkanı Kamat, kampanyaya ilişkin yaptığı bilgilendirmede ise "Biz bunu asla ve asla ailemizin dışında paylaşmak istemediğimiz için, Bursaspor değerini daha da aşağı indirmemek için, ayakta tutmak için daha ileriye taşımak için konuşmamaya devam edeceğim. Bursa'da yaşayan herkesin Bursaspor'un ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Bu konu ile ilgili bütün gelen, özellikle de sayın valim bu konuda çok hassas davranıp bizim yanımızda oldu; kendisiyle 2-3 görüşmemden sonra Bursaspor'un hipoteklerinin, blokelerinin olduğunu, hiçbir şekilde hesaplarında herhangi bir hareket yapılamadığını kendilerine izah ettim, bağış hesabı açılması için önderlik yaptı, bu konuyla da ilgili bankalarla olan tüm görüşmelerimizi yaptık. Tüm toplantılarda bloke ve hipotek olduğu için, asla ve asla böyle bir şeyin olamayacağını, yapılacak olan yardımların da bankaya olan borçlarımızın faizlerine gideceğini belirtmek isterim. Biz bunun için bugüne kadar sabrettik durdurduk, geçen hafta Salı günü bununla ilgili bankalarla anlaşma yaptık. O yapılandırma içinde Bursaspor'un borçlarını 2,5 seneye böldük. Bununla ilgili de açmış olduğumuz yardım kampanyası hesaplarında biz artık bu hatıra kombine kartlarını satışa sunup, istediğiniz şekilde gelen paraları da Bursaspor'da görev yapan futbolcu, teknik kadro, personel, buradan hak ettiğini alacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor'un açmış olduğu bu bağış kampanyası ile ilgili hesap, kanun gereği herhangi bir bankada açılmasının mümkün olmadığını tekrar söyleyeyim; sadece bağış kampanyası adı altında yapılan izinlerin, Ziraat Bankası'nda açılmasına müsaade ediliyordu, Ziraat Bankası'nın da Bursaspor'dan temlik ve blokeli hesapları olduğu için bugüne kadar açılmadı, geçen hafta yapmış olduğumuz anlaşmadan sonra ancak bunun faaliyete geçirilebilmesi için izinleri aldık. Eğer ki yapmış olduğumuz hesaplar doğrultusunda Play-Off'a kalırsak, oradan Süper Lig'e çıkabilecek en iddialı takım Bursaspor'dur. Pandemiden dolayı taraftar alınamıyor, sadece bunu hatıra olarak saklamalarını rica ediyoruz, bundan sonra seyirci alınabilecekse bu kartlarla beraber her maça da gelebilecekler. Her bir kartı 100 TL'den satışa sunuyoruz" açıklamalarında bulundu.Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de şunları söyledi: "Böylesine anlamlı ve önemli bir günde, şehrimizin tüm kabineleriyle burada olması öncelikle her şeyden çok değerli, bizi desteklemeleri, bizim yanımızda olmaları. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kulübümüzün son dönemlerdeki yaşadığı olaylar, bulunduğu durum itibariyle ancak bu dönemleri de atlatacak güce sahip bir camiayız. Özellikle oyuncu grubumuz, genç oyuncularımız, ağabey sıfatındaki oyuncularımız, inanılmaz bir saygı sevgi çerçevesinde muazzam bir takım oluşturdular. Avrupa'nın ilgisi çeken oyunlar oynadılar. Belki son zamanlarda yere düşen armanın tekrar ayağa kalkması için çok ciddi sorumluluklar aldılar. Bunu bugüne kadar çok güzel bir şekilde yerine getirdiler, çok ciddi fedakarlık, özveri var. Bu anlamda takımımıza maddi manevi destek anlamında buluştuk. Bu anlamda ciddi bir adım atılıyor. Gerekli desteğin tüm şehirden geleceğini düşünüyorum."Bursaspor Kulübü'nden de yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Birlikte geçirmekte olduğumuz pandemi sürecinde tüm kurallara uymaya devam edeceğiz. Bu dönemde senden mahrum kaldık ama kafamızı tribünlere kaldırdığımızda varlığını hep hissettik. Asla azalmayan sevgin ve bu armaya duyduğun aidiyet ile 'Hatıran Yeter' kombinesi alarak takımının yanında olup desteğini verebilirsin. 'Biz Bize Yeteriz' ile başladık şimdi daha gür ve yüksek sesle 'Hatıran Yeter' diyoruz. Bursaspor'u yalnız bırakmamak için www.hatiranyeter.org adresine hemen katıl, stadyumdaki yerini al."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL