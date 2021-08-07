Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

FENERBAHÇE'nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor'dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu.

FENERBAHÇE'nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor'dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu.

Bursaspor altyapısından yetişmesinin ardından A Takım'da son yıllarda süre alan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki kulüp tarafından yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulurken, genç oyuncu önümüzdeki sezon sarı lacivertlilerin formasını giyecek.

Bu transferin ardından Kapacak, son 30 yıllık döneme bakıldığında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 9. oyuncu oldu.İki kulüpten de bu transferin bonservis bedeline ilişkin resmi bir bilgilendirme verilmezken; önceki transferler baz alındığında ve kamuoyuna yansıyan rakamlar etrafında toplamda 23 milyon 880 bin Euro'luk bonservis bedeli ödendiği görülüyor.EN DEĞERLİSİ ELVİR BALJİCBursaspor'dan Fenerbahçe'ye en yüksek bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu ise Elvir Baljic. Türkiye'de Bursaspor formasıyla performansını öne çıkaran Bosna-Hersekli oyuncu, 94 maçta 42 gole imza attı. 1998/99 sezonunda 9 milyon 500 bin Euro gibi o dönemin rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Baljic, halen bu alanda zirvede bulunuyor. Baljic, daha sonra Fenerbahçe'den 15 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.BİR SEZONDA 3 OYUNCU BİRDENFenerbahçe, 2015/16 sezonunda ise Bursaspor'dan 3 oyuncuyu renklerine bağladı. Orta alan oyuncusu Ozan Tufan, 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında İstanbul'un yolunu tutarken; Volkan Şen ve Şener Özbayraklı da, aynı dönem sarı lacivertlilere katıldı. Yakın dönemdeki bir başka transferi ise Fenerbahçe, 2018/19 sezonunda kaleci Harun Tekin'i 2 milyon 750 bin Euro karşılığında kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bu isimlerin yanı sıra; 2005/06 sezonunda Serdar Kulbilge, 1994/95 sezonunda ise Frank Pingel ve Ali Nail Durmuş da, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Bazı isimler de Bursaspor'da kiralık olarak kendilerini göstermelerinin ardından, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Yeşil beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Ümit Özat, 2001/02 sezonunda İstanbul'a gitti. Brezilyalı golcü Fernandao da, 1,5 yıl Bursa temsilcisinde kiralık olarak forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi
Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi
Fenerbahçe, Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaştı
Fenerbahçe, Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaştı
Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Vize almak için İstanbul'a gelen futbolcuyu Bordeaux'nun elinden kaptılar
Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! Vize almak için İstanbul'a gelen futbolcuyu Bordeaux'nun elinden kaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Müge Anlı Tuğba Özay İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 11:32:06. #1.15#

title