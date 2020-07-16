Bursaspor'dan başsağlığı mesajı Yeşil-beyazlı kulüp, şehitlere bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, şehitlere bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif uçağımızın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na düşmesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütüyle çıkan çatışma sonucunda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA