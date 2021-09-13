Bursaspor'dan 20 yıl sonra kötü başlangıç

Bursaspor, yalnızca bir puanda kalırken; 20 yıl sonra sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, bu performansla ligin dibine demirledi.

TFF 1. Lig'de sezona büyük umutlar ile başlayan Bursaspor, İzmir deplasmanında aradığını bulamazken; Altınordu'ya 2-1 kaybetti. 4 hafta sonunda Bursa temsilcisi, yalnızca bir puanda kalırken, Gençlerbirliği ile son sırayı paylaştı. 19 takımlı ligde, ligin alt sıralarına demirleyen Bursa ekibi, son 3 maçındana da mağlubiyetle ayrıldı.

Bursaspor'un, Altınordu ile oynadığı mücadelenin son anlarında takımının tek golünü kaydeden Tim Matavz, aynı zamanda yeşil beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Karşılaşma boyunca da hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın, Altınordu'nun genç eldiveni Ali Emre Yanar'a takılan Matavz, bu sezon kadroya dahil oldu.