Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
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Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı

Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı / Barış Yalım - Haberler | Spor

- Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını açıkladı.

- Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı

BURSA - Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk haftasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Yalım

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Arşiv -Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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